Волочкова призналась, что грезила о балете с пяти лет

43-летняя Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram черно-белое портретное фото из личного архива. В комментариях к свежей публикации экс-возлюбленная бизнесмена Игоря Вдовина подметила, что она не представляет свою жизнь без многочасовых репетиций, тренировок и разминок на пуантах. По словам артистки, она с пятилетнего возраста, еще будучи маленькой девочкой, грезила только о балете.
«Это любовь случилась у нас с балетом с первого взгляда, как только я увидела новогоднюю постановку «Щелкунчика». И влюбилась навечно в это действие, в сказочную атмосферу и музыку гениального Чайковского», — призналась Волочкова.
Анастасия безмерно благодарна своим наставникам и учителям, сделавшим из нее приму Мариинского и Большого театра. Знаменитость не скрывает: в юности она верила в то, что будет танцевать на мировой сцене и прославит свое имя. Сейчас, по прошествии десятилетий, Волочкова все также гордится тем, что в свое время она сотрудничала с гениальными хореографами и балетными звездами.
При этом артистка подметила, что до сих пор поддерживает свое тело в тонусе, много танцует и выступает с собственными программами: фестивалем и концертами — делая упор на балетные номера.
«Ведь его величество Балет — это труд, упорство и самозабвенность. Это огромное счастье быть причастным к такому красивому, изысканному, великому виду Искусства», — добавила Анастасия.