Волочкова призналась, что грезила о балете с пяти лет

43-летняя артистка не скрывает: она до сих пор поддерживает свое тело в тонусе.

43-летняя Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram черно-белое портретное фото из личного архива. В комментариях к свежей публикации экс-возлюбленная бизнесмена Игоря Вдовина подметила, что она не представляет свою жизнь без многочасовых репетиций, тренировок и разминок на пуантах. По словам артистки, она с пятилетнего возраста, еще будучи маленькой девочкой, грезила только о балете.

«Это любовь случилась у нас с балетом с первого взгляда, как только я увидела новогоднюю постановку «Щелкунчика». И влюбилась навечно в это действие, в сказочную атмосферу и музыку гениального Чайковского», — призналась Волочкова.

Анастасия безмерно благодарна своим наставникам и учителям, сделавшим из нее приму Мариинского и Большого театра. Знаменитость не скрывает: в юности она верила в то, что будет танцевать на мировой сцене и прославит свое имя. Сейчас, по прошествии десятилетий, Волочкова все также гордится тем, что в свое время она сотрудничала с гениальными хореографами и балетными звездами.

При этом артистка подметила, что до сих пор поддерживает свое тело в тонусе, много танцует и выступает с собственными программами: фестивалем и концертами — делая упор на балетные номера.