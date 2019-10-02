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Нинидзе спела хит «Ласкового мая» с 23-летней дочкой Виторгана

Нино смогла найти общий язык с дочкой 47-летнего актера.

Нинидзе спела хит «Ласкового мая» с 23-летней дочкой Виторгана
Максим Виторган (Фото: Globallookpress.com)

Бывший муж Ксении Собчак начал строить отношения с выпускницей ВГИКа — 28-летней Нино Нинидзе. На личной страничке в Instagram Максим Виторган опубликовал свежий видеоролик. В кадре его 23-летняя дочь Полина спела хит «Ласкового мая» вместе с Нинидзе.

«Спелись…» — лаконично отметил Виторган.

Нино и Полина в одни голос спели композицию «Седая ночь». А автором импровизированного видео выступил сам Виторган. Актер старается не афишировать личную жизнь. Несмотря на то, что Максим разошелся с Ксенией, он сохранил с экс-возлюбленной дружеские отношения. Собчак не препятствует бывшему мужу видеться с двухлетним Платоном.

Напомним, что экс-супруга Виторгана вышла замуж за режиссер Константина Богомолова. К слову, чуть более года назад, Ксения обращалась к Максиму, говоря о том, что она бесконечно благодарна ему за сына. После расставания с актером Собчак оставила за собой право опеки над Платоном.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзе
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Нинидзе спела хит «Ласкового мая» с 23-летней дочкой Виторгана
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