НОВОСТИ

Французским бизнесменам раскрыли секрет успеха в России

Оказалось, что во время застолья контракты с русскими заключать гораздо проще.

Французским бизнесменам раскрыли секрет успеха в России
Застолье помогает россиянам в том числе в бизнесе. Фото: Instagram / @mascenzia

Застолье для россиян – своего рода национальный вид спорта, который помогает людям налаживать отношения как в жизни, так и в бизнесе. Именно потому во время заключения каких-то сделок, в том числе с иностранными компаниями, наш народ любит переносить переговорный процесс за накрытый стол, а еще лучше – куда-нибудь на дачу, где можно и хорошо посидеть, и в баньке попариться.

Французское издание Capital провело собственное расследование и объяснило причины этого явления. Авторы рассказали о том, как два бизнесмена — Мартен и Жан — заключали сделку с компанией из Новосибирска. После дня предварительных переговоров их пригласили на дачу, попарили в баньке, накормили шашлыками, угостили водкой. Поздней ночью договор всё же был подписан, передает Радио «КП».

По мнению бизнесменов, русские таким необычным способом налаживают прочную связь и оценивают, на что способен потенциальный бизнес-партнер. И всем, кто собирается вести дела с фирмами из РФ, французы советуют не пренебрегать русским гостеприимством.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

бизнесводказастольерусская баня
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Французским бизнесменам раскрыли секрет успеха в России
Интересно?
Поделись с друзьями: