Французским бизнесменам раскрыли секрет успеха в России

Застолье для россиян – своего рода национальный вид спорта, который помогает людям налаживать отношения как в жизни, так и в бизнесе. Именно потому во время заключения каких-то сделок, в том числе с иностранными компаниями, наш народ любит переносить переговорный процесс за накрытый стол, а еще лучше – куда-нибудь на дачу, где можно и хорошо посидеть, и в баньке попариться.

Французское издание Capital провело собственное расследование и объяснило причины этого явления. Авторы рассказали о том, как два бизнесмена — Мартен и Жан — заключали сделку с компанией из Новосибирска. После дня предварительных переговоров их пригласили на дачу, попарили в баньке, накормили шашлыками, угостили водкой. Поздней ночью договор всё же был подписан, передает Радио «КП».

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По мнению бизнесменов, русские таким необычным способом налаживают прочную связь и оценивают, на что способен потенциальный бизнес-партнер. И всем, кто собирается вести дела с фирмами из РФ, французы советуют не пренебрегать русским гостеприимством.