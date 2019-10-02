Анжелика Вольская прожила в первом браке несколько месяцев

Звезда сериала «Две судьбы» Анжелика Вольская стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что впервые вышла замуж, учась на втором курсе вуза. Причем этот брак продлился всего несколько месяцев. Ее мужем стал однокурсник Виктор.

Как призналась актриса, супруга она никогда по-настоящему не любила. Она была еще совсем молодой. «Я в основном уходила всегда из дома. Читала книги в библиотеке. Гуляя я встретила Сергея Буртяка. Другого однокурсника. Он оказался для меня принцем на белом коне. Я, конечно, влюбилась», — заявила Анжелика Вольская.

При этом мужу ей пришлось объяснить, что им нужно расстаться и развестись. К счастью, детей у них не было, поэтому процесс получился не таким болезненным, как мог бы быть.

«Я сказала сама мужу, что хочу развестись. Заявила ему, что у меня есть чувства к другому человеку. Мне было стыдно за свое счастье перед Виктором. Это было неправильно, наверное. Я не собиралась так часто выходить замуж, но в итоге две свадьбы сыграла уже во время учебы», — сказала Вольская.