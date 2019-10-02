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Анжелика Вольская прожила в первом браке несколько месяцев

По словам актрисы, она была очень влюбчивой натурой.

Анжелика Вольская прожила в первом браке несколько месяцев
Вольская рассталась со своим супругом/Кадр из программы "Судьба человека"

Звезда сериала «Две судьбы» Анжелика Вольская стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что впервые вышла замуж, учась на втором курсе вуза. Причем этот брак продлился всего несколько месяцев. Ее мужем стал однокурсник Виктор.

Анжелика Вольская. Фото
Вольская рассталась с первым мужем/https://www.instagram.com/lika.volskaya/

Как призналась актриса, супруга она никогда по-настоящему не любила. Она была еще совсем молодой. «Я в основном уходила всегда из дома. Читала книги в библиотеке. Гуляя я встретила Сергея Буртяка. Другого однокурсника. Он оказался для меня принцем на белом коне. Я, конечно, влюбилась», — заявила Анжелика Вольская.

При этом мужу ей пришлось объяснить, что им нужно расстаться и развестись. К счастью, детей у них не было, поэтому процесс получился не таким болезненным, как мог бы быть.

«Я сказала сама мужу, что хочу развестись. Заявила ему, что у меня есть чувства к другому человеку. Мне было стыдно за свое счастье перед Виктором. Это было неправильно, наверное. Я не собиралась так часто выходить замуж, но в итоге две свадьбы сыграла уже во время учебы», — сказала Вольская.

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Тэги:

Анжелика ВольскаяБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Сериал "Две судьбы"
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Анжелика Вольская прожила в первом браке несколько месяцев
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