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Гуф объяснил, как Тимати уговорил его на скандальный клип «Москва»

Рэпер так и не понял, почему трек получил такую негативную славу.

Гуф объяснил, как Тимати уговорил его на скандальный клип «Москва»
Шоу "Осторожно, Собчак", стоп-кадр

Гуф на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»заявил, что был несколько под шафе, когда Тимати позвал его сняться в клипе «Москва». Напомним, трек всего за сутки получил около миллиона дизлайков. Позже его удалили с YouTube.

По словам Гуфа, за пару дней до Дня города он весело проводил время в клубе, когда ему позвонил Тимати и позвал в студию на разговор. Рэпер бросил все и поехал к приятелю.

Гуф и Тимати, кадр из клипа "Москва". Фото
Гуф и Тимати, кадр из клипа «Москва»

«Есть такая тема, давай родной город поздравим, ты – москвич, я – москвич», — пересказал слова Тимати Гуф. Ничего крамольного в этом рэпер не увидел. Юнусов предложил партнеру придумать несколько куплетов про Москву, сам он на тот момент уже написал несколько четверостиший.

Однако Гуф почему-то не стал их слушать, а просто спросил, о чем они. И, хотя Тимати практически ничего вразумительного не ответил, музыкант отправился в студию и придумал свою часть песни. На следующий день они поехали записываться.

«Видит Бог, я не думал – не гадал, что это может нести за собой что-то такое. Я думал, что это просто очередной проект с Тимати, как с песней «Поколение». Я не в курсе, что происходит. И по сей день не в курсе, за что столько вылилось на меня из-за этого клипа», — сказал Гуф.

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ГуфКсения СобчакТиматишоу "Осторожно Собчак"
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Гуф объяснил, как Тимати уговорил его на скандальный клип «Москва»
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