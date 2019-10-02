Гуф объяснил, как Тимати уговорил его на скандальный клип «Москва»

Гуф на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»заявил, что был несколько под шафе, когда Тимати позвал его сняться в клипе «Москва». Напомним, трек всего за сутки получил около миллиона дизлайков. Позже его удалили с YouTube.

По словам Гуфа, за пару дней до Дня города он весело проводил время в клубе, когда ему позвонил Тимати и позвал в студию на разговор. Рэпер бросил все и поехал к приятелю.

«Есть такая тема, давай родной город поздравим, ты – москвич, я – москвич», — пересказал слова Тимати Гуф. Ничего крамольного в этом рэпер не увидел. Юнусов предложил партнеру придумать несколько куплетов про Москву, сам он на тот момент уже написал несколько четверостиший.

Однако Гуф почему-то не стал их слушать, а просто спросил, о чем они. И, хотя Тимати практически ничего вразумительного не ответил, музыкант отправился в студию и придумал свою часть песни. На следующий день они поехали записываться.