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Звезда «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев тайно женился в четвертый раз

Народному артисту 70 лет и у него трое детей.

Звезда «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев тайно женился в четвертый раз
Валерий Афанасьев. Фото Global look press

70-летний актер Валерий Афанасьев женился в четвертый раз. Артист знаком зрителю по фильмам «Ширли-мырли», «Любить по-русски-2», «Гардемарины, вперед!». Он снимался в таких звездных сериалах, как «Маросейка, 12», «Хождение по мукам», «Московская сага», «Дети Арбата», «Виола Тараканова» и других.

Любимец публики сочетался браком тайно, сообщает портал OAnews.  По крайней мере, не сообщив об этом в социальных сетях и СМИ, как это водится сегодня. Фамилию своей избранницы он тоже пока хранит в секрете. Известно, что это его коллега — актриса по имени Наталья, она младше мужа на 40 лет.

Валерий Афанасьев и Ирина Муравьева. Фото Global look press
Валерий Афанасьев и Ирина Муравьева. Фото Global look press

Актер признался, что соскучился по домашнему уюту и питанию, поэтому после четырех лет свободной жизни, он вновь решился на законный брак. Анна, предпоследняя жена Валерия, умерла в 2015 году из-за проблем с почками и давлением. Женщина когда-то получила травму и стала инвалидом, бросив работу реквизитора в театре. Но, тем не менее, забота о доме и семье была полностью на ней. Валерий очень любил жену, прожив с ней в браке 40 лет.

От Анны у Афанасьева двое детей: Константин и Егор. От второй жены — помощника режиссера Евгении – тоже есть сын Владимир. Первый брак был студенческим и скоротечным, детей они с юной Лилией родить не успели.

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актерВалерий Афанасьевженилсякинофильм "Ширли-Мырли"
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Звезда «Ширли-мырли» Валерий Афанасьев тайно женился в четвертый раз
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