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Представитель Бочкаревой о сорванном прямом эфире: «Решили в последний момент переиграть»

Ранее стало известно, что актриса из ситкома «Счастливы вместе» не приехала на шоу «Прямой эфир».

Представитель Бочкаревой о сорванном прямом эфире: «Решили в последний момент переиграть»
Наталья Бочкарева (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Наталья Бочкарева сорвала эфир ток-шоу Андрея Малахова, так и не приехав в студию программы «Прямой эфир». Уточнялось, что актриса из ситкома «Счастливы вместе» якобы не смогла присутствовать на съемках из-за плохого самочувствия. По некоторым данным, Бочкарева слегла с высокой температурой. Об этом рассказал гость передачи — артист Андрей Ковалёв, он же друг артистки.

При этом сама Наталья никаких заявлений пока не делала. Официальный представитель знаменитости — Екатерина — в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro, пообещала, что уже в ближайшее время актриса лично обо всем расскажет. Комментируя отсутствие Бочкаревой в студии Малахова, девушка не стала вдаваться в подробности.

«Да, решили в последний момент переиграть», — подтвердила Екатерина версию о том, почему актриса пропустила эфир.

Представитель Натальи уточнила, что знаменитость лично прокомментирует ситуацию, когда будет к этому готова. Однако пока не ясно, выступит ли Бочкарева на одном из федеральных каналов или опубликует обращение на личной страничке в Instagram.

«Чуть позже заявления будут. Когда она посчитает нужным… Она все сама расскажет!!» — настаивала помощница Натальи.

Ранее в прессе появилась информация о том, что находящуюся за рулем авто актрису задержали сотрудники ДПС. Уточнялось, что знаменитость утвердительно ответила на вопрос постовой службы о том, есть ли у нее при себе наркотические вещества. При этом Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование. Позже сама Наталья заявила, что видео было смонтировано и она не имеет к нему никакого отношения.

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Представитель Бочкаревой о сорванном прямом эфире: «Решили в последний момент переиграть»
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