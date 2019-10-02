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Нумеролог Шимко заявил о кризисе в отношениях Меладзе и Брежневой

Как считает астротиполог, пара будет вместе не более трех лет.

Нумеролог Шимко заявил о кризисе в отношениях Меладзе и Брежневой
Меладзе, возможно, расстался с женой/globallookpress.com

Астротиполог и нумеролог Дмитрий Шимко заявил, что брак продюсера Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой обречен. Вместе они будут не больше трех ближайших лет. Как сказал специалист, в гороскопе Брежневой можно особо выделить, что с 37 лет, а именно столько ей сейчас, у нее стоит «точка декрета». Возможно, она в скором времени родит ребенка.

Вера Брежнева. Фото
Брежнева и Меладзе могут расстаться/globallookpress.com

«Если она родит в ближайшее время, то это означает, что этот союз с Константином Меладзе будет длиться еще года три до следующей точки кризиса – примерно до 40 полных лет Брежневой», – заверил Дмитрий Шимко.

Астротиполог уверен, что пара переживает «жесткий кризис в отношениях». В то же время после неминуемого, как он считает, расставания Константин Меладзе встретит свою новую вторую половинку. Что удивительно, «точки отцовства» в его гороскопе открыты до 62 лет. Сейчас ему, напомним, 56 лет.

Нумеролог считает, что в будущем продюсер встретит женщину, которая будет моложе его. Напомним, что Константину Меладзе в последнее время приписывают роман с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Вера Брежнева по каким-то причинам удалила все снимки с мужем из соцсетей, сообщает портал Dni.ru.

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Нумеролог Шимко заявил о кризисе в отношениях Меладзе и Брежневой
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