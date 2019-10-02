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Захаров признавался, что решил стать артистом после вещего сна матери

Много лет назад родительница сказала будущему режиссеру, что от судьбы не уйдешь.

Захаров признавался, что решил стать артистом после вещего сна матери
Захаров решил стать артистом после сна матери/globallookpress.com

Художественный руководитель «Ленкома», который скончался 28 сентября в одной из столичных клиник, Марк Захаров ранее признавался, что не сразу решил стать артистом. Помог ему в окончательном выборе профессии сон мамы Галины Бардиной. У женщины, кстати, была очень трагическая судьба. Она умерла в 1964 году в 54 года от разрыва сердца.

Марк Захаров. Фото
Захаров стал студентом ГИТИСа со второй попытки/globallookpress.com

Как рассказывал Марк Захаров, его матери приснилось, что ему суждено стать артистом. «Матушка сообщила, что от судьбы не уйдешь и путь у меня один — в актеры», — вспоминал ранее в беседах с журналистами Марк Захаров.

Любопытно, что поступить с первого раза в театральный вуз у будущего выдающего режиссера не получилось. В школе-студии МХАТ экзамены он завалил. При этом будущий художественный руководитель «Ленкома» не стал отчаиваться и поехал пробовать свои силы в ГИТИС.

Кстати, Захаров рассказывал, что для этого ему пришлось подготовить другой номер. В ГИТИСе он первый раз провалился. Стал полноправным студентом он только спустя год со второй попытки, блестяще сдав все экзамены, сообщает «Комсомольская правда».

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Захаров признавался, что решил стать артистом после вещего сна матери
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