Захаров признавался, что решил стать артистом после вещего сна матери

Много лет назад родительница сказала будущему режиссеру, что от судьбы не уйдешь.

Художественный руководитель «Ленкома», который скончался 28 сентября в одной из столичных клиник, Марк Захаров ранее признавался, что не сразу решил стать артистом. Помог ему в окончательном выборе профессии сон мамы Галины Бардиной. У женщины, кстати, была очень трагическая судьба. Она умерла в 1964 году в 54 года от разрыва сердца.

Как рассказывал Марк Захаров, его матери приснилось, что ему суждено стать артистом. «Матушка сообщила, что от судьбы не уйдешь и путь у меня один — в актеры», — вспоминал ранее в беседах с журналистами Марк Захаров.

Любопытно, что поступить с первого раза в театральный вуз у будущего выдающего режиссера не получилось. В школе-студии МХАТ экзамены он завалил. При этом будущий художественный руководитель «Ленкома» не стал отчаиваться и поехал пробовать свои силы в ГИТИС.

Кстати, Захаров рассказывал, что для этого ему пришлось подготовить другой номер. В ГИТИСе он первый раз провалился. Стал полноправным студентом он только спустя год со второй попытки, блестяще сдав все экзамены, сообщает «Комсомольская правда».