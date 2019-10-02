НОВОСТИ

Маликов считает, что его 19-летней дочери рано замуж

По словам музыканта, Стефания увлечена учебой и это правильно.

Маликов считает, что его 19-летней дочери рано замуж
Маликов рассказал о планах дочери/globallookpress.com

Певец и композитор Дмитрий Маликов объяснил, почему его 19-летняя дочь Стефания пока не собирается выходить замуж. Девушке порой приписывают богатых ухажеров, но музыкант сказал, что мамой его дочь пока становиться не планирует. У нее сейчас несколько другие цели и задачи.

Дмитрий Маликов. Фото
Маликов рассказал о своих детях/globallookpress.com

«Просто она очень занята учебой – третий курс, сложно, поэтому пока другие приоритеты и цели», – пояснил музыкант.

В то же время Маликов сказал, что он сам был бы не против еще раз стать отцом. При этом он напомнил, что уже сам дедушка. У его приемной дочери 34-летней Ольги уже двое детей. Девушка увлечена фотографией. Маликов сказал, что она и его часто фотографирует. Ему очень нравятся ее кадры. Как он считает, Ольга нашла свое увлечение в этой жизни.

Рассказал Маликов и о своем сыне, которому нет еще и двух лет. Малыш уже пытается говорить и играет на фортепиано. При этом, как считает музыкант, Марк очень стеснительный, сообщает портал Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МаликовМарк МаликовСтефания Маликова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маликов считает, что его 19-летней дочери рано замуж
Интересно?
Поделись с друзьями: