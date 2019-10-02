Маликов считает, что его 19-летней дочери рано замуж

Певец и композитор Дмитрий Маликов объяснил, почему его 19-летняя дочь Стефания пока не собирается выходить замуж. Девушке порой приписывают богатых ухажеров, но музыкант сказал, что мамой его дочь пока становиться не планирует. У нее сейчас несколько другие цели и задачи.

«Просто она очень занята учебой – третий курс, сложно, поэтому пока другие приоритеты и цели», – пояснил музыкант.

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В то же время Маликов сказал, что он сам был бы не против еще раз стать отцом. При этом он напомнил, что уже сам дедушка. У его приемной дочери 34-летней Ольги уже двое детей. Девушка увлечена фотографией. Маликов сказал, что она и его часто фотографирует. Ему очень нравятся ее кадры. Как он считает, Ольга нашла свое увлечение в этой жизни.

Рассказал Маликов и о своем сыне, которому нет еще и двух лет. Малыш уже пытается говорить и играет на фортепиано. При этом, как считает музыкант, Марк очень стеснительный, сообщает портал Dni.ru.