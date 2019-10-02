Адвокат Шукшиной заявила о претензиях Алибасова на творческое наследие писателя

Адвокат дочери Василия Шукшина Ольги заявила, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов претендует на творческое наследие писателя. По словам Юлии Вербицкой-Линник, Алибасов, который женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, сначала планировал отказаться от творческого наследия Василия Макаровича, но потом изменил свою позицию, поняв с чем имеет дело.

Как считает адвокат, в будущем продюсер предпримет попытку продать авторские права. Сегодня, к примеру, они приносят стабильный доход порядка ста тысяч рублей дочери писателя Ольге Шукшиной. Если речь заходит о телеэфирах, то сумма возрастает в разы.

В свою очередь адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин не понимает, почему родные заикаются о творческом наследии писателя при живой Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, участвуя в телепрограммах, Ольга Шукшина получает солидные гонорары.

Как считает Жорин, Алибасов не будет претендовать на творческое наследие Василия Шукшина. «Отказываться он не спешит потому, что по законам откреститься от будущего наследства юридически невозможно», — заявил Сергей Жорин, слова которого приводит «Комсомольская правда».