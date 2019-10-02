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Адвокат Шукшиной заявила о претензиях Алибасова на творческое наследие писателя

Юлия Вербицкая-Линник считает, что продюсер ведет двойную игру.

Адвокат Шукшиной заявила о претензиях Алибасова на творческое наследие писателя
Алибасова обвинили, что он собирается претендовать на творческое наследие Шукшина/globallookpress.com

Адвокат дочери Василия Шукшина Ольги заявила, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов претендует на творческое наследие писателя. По словам Юлии Вербицкой-Линник, Алибасов, который женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, сначала планировал отказаться от творческого наследия Василия Макаровича, но потом изменил свою позицию, поняв с чем имеет дело.

Василий Шукшин. Фото
За творческое наследие Василия Шукшина может начаться борьба/globallookpress.com

Как считает адвокат, в будущем продюсер предпримет попытку продать авторские права. Сегодня, к примеру, они приносят стабильный доход порядка ста тысяч рублей дочери писателя Ольге Шукшиной. Если речь заходит о телеэфирах, то сумма возрастает в разы.

В свою очередь адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин не понимает, почему родные заикаются о творческом наследии писателя при живой Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, участвуя в телепрограммах, Ольга Шукшина получает солидные гонорары.

Как считает Жорин, Алибасов не будет претендовать на творческое наследие Василия Шукшина. «Отказываться он не спешит потому, что по законам откреститься от будущего наследства юридически невозможно», — заявил Сергей Жорин, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

Бари АлибасовВасилий ШукшинОльга ШукшинаСергей ЖоринЮлия Вербицкая-Линник
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Адвокат Шукшиной заявила о претензиях Алибасова на творческое наследие писателя
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