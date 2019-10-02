«Выпивать стал много»: Гостюхин высказался о смерти Владислава Галкина

Актер Владимир Гостюхин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказал свою версию смерти талантливого актёра Владислава Галкина. Вместе они снимались в сериале «Дальнобойщики». Галкин, напомним, умер в 2010 году в возрасте 38 лет. Он был найден мертвым в своей московской квартире. Официальной причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

«Мы по жизни друзьями, к сожалению, не стали. Но у нас были тёплые отношения. К сожалению, так рано трагически ушел из жизни Владик. Тогда он только становился мастером. Из него мог бы стать большой артист. Большой дар ему дала природа и бог», — сказал Гостюхин о своем партнере по «Дальнобойщикам».

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Как он считает, причиной смерти стало стечение сразу нескольких обстоятельств. «Он очень много работал. Я вообще не люблю систему современного кино. Она выжимает из человека все соки. Надо столько преодолевать. Он снимался и снимался. Владик мечтал о режиссуре. Он сильно травмировал ногу. С женой развёлся. Выпивать стал много. Лишнее это все», — сказал актер.

Гостюхин отметил, что в квартиру к Галкину в какой-то момент стали приходить случайные люди. «Влад ослаб. Все могло там быть во время таких непонятных встреч», — заявил Владимир Гостюхин.