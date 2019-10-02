Умерла американская оперная певица Джесси Норман

Накануне стало известно о том, что в США на 75-м году жизни скончалась американская оперная певица Джесси Норман. С соответствующим заявлением выступила семья звезды, на которое ссылается издание Variety.

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Артистка ушла из жизни в Нью-Йорке. Причиной смерти стал септический шок и полиорганная недостаточность. Все это развилось после того, как появились осложнения травмы спины, которую звезда получила еще четыре года назад.

Кстати, издание classicalmusicnews отмечает, что дебютировала Джесси Норман в Ковент-Гардене в 1972 году, сыграв роль Кассандры в опере «Троянцы». Позже этот образ стал ее визитной карточной. В последующие два десятка лет она стала одной из самых популярных драматических сопрано в мире. Специалисты называли Джесси технически безупречным артистом, с необычным диапазоном и уникальным тембром голоса.

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