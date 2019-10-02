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Гостюхин не простил третьей жене обидные слова о своей матери

Актер отметил, что после неосторожных высказываний любовь куда-то ушла.

Гостюхин не простил третьей жене обидные слова о своей матери
Гостюхин ушел от третьей жены/globallookpress.com

Актер Владимир Гостюхин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии он рассказал, почему расстался с третьей супругой Светланой, художником-гримером. Вместе они были 23 года. У них есть общая дочь Маргарита.

Владимир Гостюхин. Фото
Гостюхин развелся с третьей женой/globallookpress.com

Как сказал актер, поначалу все было прекрасно в их отношениях. «Она слышала меня, знала, что меня волнует. Поначалу у нас было зримое духовное общение. Нас захлестнула страсть. Мы ощущали друг друга в духовном варианте», — заявил Владимир Гостюхин.

Актер признался, что отношения стали обостряться, когда он снимался в картине «В поисках капитана Гранта» в 1985 году. Он целый год отсутствовал дома. Съемки проходили в Болгарии.

«А потом после моего приезда со съемок случился момент предательства Светы, и я не смог ее простить. Я рассказал ей о своей маме. О том, как она погибла в ДТП. Она меня упрекнула этим, унизив мою маму. Это для меня было страшнее всего. Мама для меня святое. Этот момент сломал все. Я Свету очень любил. Для нее был готов на все, но обидные слова поставили крест на наших отношениях», — заметил актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ГостюхинПрограмма "Судьба человека"
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Гостюхин не простил третьей жене обидные слова о своей матери
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