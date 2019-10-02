Андрей Малахов извинился на киргизском в «Прямом эфире»

Ведущий подчеркнул, что команда шоу уважает и любит своих зрителей по всему миру.

Ведущий скандально известной программы «Прямой эфир» еще раз во время эфира программы принес извинения за свои слова, высказанные относительно гибели сына миллиардера Александра Маругова.

Извинения от телезвезды были уже не первыми, но запоминающимися, поскольку к своим киргизским зрителям Малахов обратился на их родном языке. Это прозвучало в одном из последних выпусков «Прямого эфира».

Ведущий отметил, что он приносит свои извинения и от себя лично, и от всей команды, работающей над шоу.

«Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!» — сказал Малахов.

Напомним, скандал разгорелся после эфира программы, темой которой стала гибель 25-летнего сына миллиардера Александр Маругов. Молодой человек, передвигавшийся ан мотоцикле, столкнулся с такси, которым управлял гражданин Киргизии Акбаров. Именно его предварительно называют виновником ДТП.