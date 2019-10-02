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«Локомотив» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико»

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» идут на третьем месте в группе D.

«Локомотив» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико»
"Локомотив" проиграл мадридскому "Атлетико". Фото: Instagram / @fclokomotiv

В одном из матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов вечером 1 октября встречались представители группы D — московский «Локомотив» и «Атлетико» из Мадрида. К сожалению, россиянам на этот раз не повезло и три очка упали в копилку гостей.

Команда Юрия Семина принимала испанцев на стадионе «Локомотив» в Москве. Оба мяча, забитые в ходе этой встречи, угодили в ворота хозяев: сперва в начале второго тайма это сделал Жоау Фелиш, а на 58-й минуте результат закрепил Томас Парти.

После двух туров москвичи с тремя очками занимают третью строчку в своей группе. «Атлетико» пока идет вторым. В третьем туре «Локомотив» в Турине встретится с «Ювентусом», матч пройдет 22 октября.

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«Локомотив» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико»
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