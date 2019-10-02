Ургант пошутил над авиадебоширами Авериным, Панкратовым-Черным и Паниным

Ведущий предложил помечать места, где они будут сидеть во время полета.

Накануне в эфире Первого канала вышел очередной выпуск юмористического шоу «Вечерний Ургант». Как всегда, перед встречей со звездными гостями, Иван Ургант прокомментировал самые интересные новости мировых СМИ.

Одна из них была посвящена тому, что японская авиакомпании начала предоставлять своим клиентам новую услугу. Теперь перед регистрацией на рейс они могут посмотреть, где сидят родители с маленькими детьми, чтобы, при необходимости, сесть подальше от шума и постоянного плача.

Иван Ургант отметил, что в России детей любят. Потому предложил для отечественных авиаперевозчиков другой вариант японского нововведения – кружочками помечать те места, где будут сидеть российские знаменитости. Например, Максим Аверин, Панкратов-Черный и Алексей Панин. А то, сетует ведущий, так и не разберешь, откуда ждать подвоха.

Напомним, звездной гостей нового выпуска шоу стала Настя Ивлеева, рассказавшая о том, как ее муж рэпер Элджей сделал ей предложение руки и сердца.