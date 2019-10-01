У Ивана Краско объявился внебрачный сын

Как известно, 23 сентября свой 89-й по счету день рождения отметил актер Иван Краско. Звезду, конечно же, ждали поздравления и добрые слова от родных, но один из главных «подарков» или сюрпризов преподнес некий мужчина, позвонивший в день рождения Краско, и назвавший себя его сыном. Предполагаемый наследник заверил артиста, что как только он его увидит, у звезды отпадут все сомнения.

В беседе с журналистом «Собеседника» актер поделился это новостью, продемонстрировав немалое благородство. Мол, в его возрасте скрывать уже нечего. И если мужчина действительно окажется сыном, он примет его и внучку в свою семью. А пока Иван Краско пригласил его на семейный праздничный ужин.

«Посмотрим, пусть приходит вечерком. Я пока ничего расспрашивать не стал. Имени не называю, человек он известный в своих кругах, говорит, что внучка у меня еще есть. Очень хорошо, я хотел малышку, но только о дочке мечтал. Теперь уже поздно», — рассуждает Краско.

Напомним, недавно актер признался, что жизнь с третьей женой дается ему тяжеловато с финансовой точки зрения.