СМИ: «Спартак» возглавит Доменико Тедеско

По неподтвержденным данным, столичный «Спартак» уже определился с кандидатурой на пост главного тренера. Новым наставником «красно-белых» вместо сложившего с себя полномочия Олега Кононова может стать 34-летний Доменико Тедеско.

Родившийся в Италии и проживший много лет в Германии, Тедеско с июня 2017-го по март 2019 года возглавлял «Шальке». По итогам первого года команда завоевала «серебро» чемпионата, но в следующем сезоне его уволили.

Московский клуб, по данным «СЭ», предложит Тедеско зарплату в размере около 1,5 миллиона евро в год, контракт с ним хотят заключить на 2,5 года. О назначении иностранца может быть объявлено в ближайшие дни.

Предыдущий главный тренер команды Олег Кононов проработал в «Спартаке» меньше года. При нем в этом сезоне «красно-белые» сыграли 11 игр и оказались на 9-ой строчке турнирной таблицы.