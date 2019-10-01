Обладательницей самых красивых ягодиц мира признана бразильянка

Второе и третье место в конкурсе красоты «Мисс Бум-бум» стали девушки из Франции и Великобритании.

В мексиканской столице 30 сентября завершился один из самых необычных конкурсов красоты — конкурс «Мисс Бум-бум 2019», в ходе которого строгое жюри выбирало обладательницу самых красивых ягодиц мира.

Заветная тиара в итоге досталась девушке из страны, в которой этот конкурс, собственно говоря, и зародился. 29-летняя бразильянка Сьюзи Кортес четыре года назад уже побеждала в таком конкурсе, завоевав титул «Мисс Бум-бум» Бразилии, а теперь вышла на международный уровень.

«Серебро» на этот раз получила француженка Райана Лаура Суза, «бронза» досталась Джессике Лопес с Туманного Альбиона, передает Радио «КП».

Согласно правилам конкурса, красота участниц должна быть естественной – девушкам даже делают рентген, чтобы убедиться в том, что в их ягодицах не «спрятаны» импланты.