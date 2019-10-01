НОВОСТИ

Обладательницей самых красивых ягодиц мира признана бразильянка

Второе и третье место в конкурсе красоты «Мисс Бум-бум» стали девушки из Франции и Великобритании.

Обладательницей самых красивых ягодиц мира признана бразильянка
Бразильянка Сюзи стала "Мисс Бум-бум 2019". Фото: Instagram / @suzycortezoficial

В мексиканской столице 30 сентября завершился один из самых необычных конкурсов красоты — конкурс «Мисс Бум-бум 2019», в ходе которого строгое жюри выбирало обладательницу самых красивых ягодиц мира.

Заветная тиара в итоге досталась девушке из страны, в которой этот конкурс, собственно говоря, и зародился. 29-летняя бразильянка Сьюзи Кортес четыре года назад уже побеждала в таком конкурсе, завоевав титул «Мисс Бум-бум» Бразилии, а теперь вышла на международный уровень.

«Серебро» на этот раз получила француженка Райана Лаура Суза, «бронза» досталась Джессике Лопес с Туманного Альбиона, передает Радио «КП».

Согласно правилам конкурса, красота участниц должна быть естественной – девушкам даже делают рентген, чтобы убедиться в том, что в их ягодицах не «спрятаны» импланты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Мисс Бум-Бум»конкурс красотыМодели
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Обладательницей самых красивых ягодиц мира признана бразильянка
Интересно?
Поделись с друзьями: