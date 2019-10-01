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ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского

Ранее в СМИ появилась информация, что актер оставил свою машину на встречной полосе и пошел по делам. Впоследствии он нагрубил журналистам, попросившим его прокомментировать ситуацию.

ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского
Михаил Боярский. Фото: Олег Золото/КП

Фотография, на которой запечатлен автомобиль Михаила Боярского, припаркованный вопреки ПДД, попала в ГИБДД Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства проверят снимок. 

«Проблема эта нам известна, мы проводим административное расследование», — цитирует представителей ГИБДД агентство «Интерфакс». Сотрудники инспекции подчеркнули, что в случае если правонарушение действительно имело место, они примут меры в отношении человека, управлявшего автомобилем, вне зависимости от того, кем он является. 

Михаил Боярский
Михаил Боярский. Фото: Евгения Гусева/КП

Сотрудники Госавтоинспекции уже пригласили автора фотографии прийти в отделение и написать заявление о правонарушении. При этом сам Михаил Боярский отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. 

На снимке видно, как человек, похожий на актера Михаила Боярского, отходит от автомобиля. При этом машина припаркована на встречной полосе, выделенной для общественного транспорта. Снимок сделан на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. 

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артистГИБДДДТПМихаил Боярскийнарушение ПДД
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ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского
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