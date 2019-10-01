Солистка группы IOWA дала действенный совет, как похудеть

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова посоветовала подписчикам в Instagram необычный способ сбросить лишний вес. Дело в том, что 32-летняя артистка два дня назад поставила себе капы для выравнивания зубов. Это пластмассовые изделия, которые являются альтернативой брекетам. Певица еще не привыкла к ним, но уже увидела в их наличии большой плюс.

«Мой двухдневный опыт говорит мне, если вы хотите похудеть и не перекусывать постоянно, просто поставьте себе капы! Когда после каждого маленького кусочка чего-нибудь тебе нужно достать их изо рта, почистить и зубы, и капы, надеть обратно — лучше не поесть», — пишет Екатерина.

Певица призналась, что очень смущается, когда ее как звезду спрашивают, чем она пользуется от прыщей или какой главный секрет семейной жизни. Давать советы артистке неудобно, так как нет советов, которые подойдут абсолютно всем. Но конкретно этот, уверяет женщина, точно сработает.

Как вам такой совет?