Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков накормил пельменями жителей Краснодара

29 сентября на ул. Северная 527 состоялось официальное открытие бара Сергея Жукова. Заведение быстро набрало популярность, и все билеты на его открытие распродали за считанные дни. Именно поэтому артист решил встретиться с краснодарцами до начала работы бара и накормить их пельменями прямо на площади рядом с новым заведением.

«Раздвинуть стены мы не можем, а вот стереть их вовсе, вполне! Поэтому мы решили выйти на улицу и устроить настоящее народное гуляние» — рассказал Сергей.

За полчаса до назначенного времени у заведения начали толпиться краснодарцы, которых встречали аниматоры в образах героев из 90-х и диджей с музыкой того же десятилетия.

Несколько сотен человек собрались, чтобы попробовать пельмени от Сергея Жукова и лично поздравить кумира с открытием «Руки Вверх! Бар» в Краснодаре. Мероприятие практически парализовало движение на близлежащей улице, но, несмотря на количество гостей, артист не отказал никому в получении совместного фото.

Позже в баре развернулось официальное празднование, затянувшееся до самой ночи. Любой желающий мог попробовать фирменный коктейль «Алешка», сфотографироваться на Polaroid в 600-м «Мерседесе» и исполнить хиты группы «Руки Вверх!» под выступление Сергея. К тому же, певец устроил среди гостей большой караоке-баттл, победителю которого посчастливилось спеть с ним дуэтом.

На открытие бара пришли не только многочисленные поклонники творчества Сергея Жукова, но также журналисты и блогеры, среди которых была популярная в Instagram Мама Отличника.

«Руки Вверх! Бар» в Краснодаре — далеко не первое заведение Сергея. Ранее бары были открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Уже 19 октября состоится открытие заведения в Сочи, а в ноябре — в Иркутске.