Следователя, занимавшегося делом Жанны Фриске, убили в Москве

Днем в СМИ просочилась информация, что в Москве было совершено нападение на сотрудника Следственного комитета полковника Владимира Капустина. Именно он занимался рассмотрением жалобы благотворительной организации «Русфонд» в отношении семьи Жанны Фриске. Совсем недавно родственники певицы погасили долг перед фондом. Однако, как оказалось, у мужчины были враги.

Днем в проходной СКР на Капустина напал мужчина и нанес ему ножевое ранение. Очевидцы вызвали скорую помощь, и врачи доставили его в институт имени Склифосовского, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь полковнику. Он скончался от полученной раны.

Вскоре предполагаемый преступник был задержан. Им оказался 39-летний Сергей Григорьев. Видео с его задержание появилось на официальном канале Следственного комитета. Он использовал холодное оружие 30-40 сантиметров с рукояткой черного цвета. Сейчас его допрашивают следователи. На Григорьева уже заведено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Также по данным телеграм-канала Baza, у злоумышленника во время задержания была найдена записка. В ней якобы мужчина утверждает, что пытался вернуть себе жилье, но безуспешно. «Судья сказала, что он прав, а им все равно», — цитирует надпись издание «Московский Комсомолец».