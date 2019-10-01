Климова призналась, что в юности пела под гитару в подъездах с друзьями

41-летняя Екатерина Климова на личной страничке в Instagram поделилась воспоминаниями юных лет. По словам знаменитости, в пору ее молодости подростки часто собирались в подъездах: пели под гитару, а все общение было только вживую. Никто не мог и предположить, что по прошествии времени, люди начнут общаться в соцсетях.

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Экс-супруга Гелы Месхи не скрывает: раньше молодежь буквально жила в парадных. И каждый приходил на подобные встречи в своих лучших нарядах, так, словно им предстояло появиться в свете: музее или театре.

«Интересно, а современная молодежь тусуется в подъездах?! Мы общались, пели под гитару, мечтали, жили в парадных… А наряжались, как на праздник», — призналась Климова.

Напомним, что актриса воспитывает четверых детей: 17-летнюю Елизавету Хорошилову — старшая наследница знаменитости учится в одиннадцатом классе. Девушка собирается стать журналистом. Также в семье подрастают дети от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 11-летний Корней. От Гелы Месхи актриса родила дочь Беллу, в сентябре малышке исполнилось четыре годика.