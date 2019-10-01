«Бунтовщики» из онкоцентра Блохина не правы, считает Минздрав

В ходе проверки выяснилось, что новое руководство центра предъявляло к врачам вполне обоснованные требования, но те отказывались их выполнять.

Минздрав России, организовавший проверку в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, считает «бунт» врачей центра и их претензии к новому директору Светлане Варфоломеевой необоснованными, а самих врачей — нарушителями врачебной этики и деонтологии.

По мнению министерства, новый директор не требует от онкологов ничего сверхъествественного и во всех других онкологических институтах страны эти же требования прекрасно выполняются.

На данный момент известно, что пятеро недовольных сотрудников отделения трансплантации костного мозга подали заявления об увольнении.

Директор центра Иван Стилиди отмечает, что врачи пока не уволены, но если это всё же случится, больные дети не останутся без помощи. Онкологи из других медучреждений Москвы и Санкт-Петербурга уже знают о том, что их услуги могут понадобиться, и готовы перейти на работу в центр им. Блохина.

Напомним, ранее группа сотрудников НИИ записала видеообращение, в котором рассказала, что условия для лечения детей в их центре просто ужасны, на стенах плесень, лекарств не хватает. Как уверяют онкологи, зарплаты они получают просто мизерные, в то время, как выделенные на это бюджетные деньги оседают в карманах «лояльных» лиц.