В Москве завершилась церемония прощания с Марком Захаровым

В Москве в театре «Ленком» завершилось прощание с режиссёром Марком Захаровым. В последний путь выдающуюся личность пришли проводить тысячи человек. С раннего утра у входа в театр «Ленком», где позже и состоялась церемония прощания, дежурили наряды полиции. Культурное учреждение обыскивали с семи часов утра. К счастью, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Режиссер Марк Захаров пользовался заслуженной всенародной любовью. Его обожали миллионы жителей нашей страны.

больше по теме Собянин долго утешал дочь Марка Захарова у гроба отца Мэр столицы пришел, чтобы проститься с выдающимся человеком.

В этот день со сцены звучали трогательные слова в память о режиссере. К примеру, директор «Ленкома» Марк Варшавер сказал, что театр будет переименован в честь Марка Захарова. Дочь худрука во время прощания с отцом все время плакала у гроба родителя.

Проводить Захарова в последний путь пришли многие звезды шоу-бизнеса, народные артисты России, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие. Был в зале и мэр Москвы Сергей Собянин, который долго утешал дочь режиссера Александру. В память о Марке Захарове было сказано много трогательных слов. Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище столицы, которое считается одним из самых престижных в Москве.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.