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В Москве завершилась церемония прощания с Марком Захаровым

Проститься с художественным руководителем «Ленкома» пришли тысячи человек.

В Москве завершилась церемония прощания с Марком Захаровым
В "Ленкоме" простились с Марком Захаровым/globallookpress.com

В Москве в театре «Ленком» завершилось прощание с режиссёром Марком Захаровым. В последний путь выдающуюся личность пришли проводить тысячи человек. С раннего утра у входа в театр «Ленком», где позже и состоялась церемония прощания, дежурили наряды полиции. Культурное учреждение обыскивали с семи часов утра. К счастью, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Марк Захаров. Фото
В Москве простились с Марком Захаровым/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров пользовался заслуженной всенародной любовью. Его обожали миллионы жителей нашей страны.

В этот день со сцены звучали трогательные слова в память о режиссере. К примеру, директор «Ленкома» Марк Варшавер сказал, что театр будет переименован в честь Марка Захарова. Дочь худрука во время прощания с отцом все время плакала у гроба родителя.

Проводить Захарова в последний путь пришли многие звезды шоу-бизнеса, народные артисты России, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и многие другие. Был в зале и мэр Москвы Сергей Собянин, который долго утешал дочь режиссера Александру. В память о Марке Захарове было сказано много трогательных слов. Похоронили режиссера на Новодевичьем кладбище столицы, которое считается одним из самых престижных в Москве.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

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Тэги:

Константин ЭрнстМарк ЗахаровСергей СобянинТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
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В Москве завершилась церемония прощания с Марком Захаровым
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