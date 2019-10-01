Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна

Новый выпуск еженедельного шоу «Здоровье» Елена Малышева посвятила Анастасии Заворотнюк. Телеведущая пригласила в студию программы нейрохирурга и профессора НИИ им. Бурденко Андрея Галанова. В беседе с коллегой, специалист рассказал о том, что основной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие четких границ у новообразования.

«Мы не знаем, где отек, а где глиома. И в этом сложность. Это действительно всепроникающий рак», — уточнила Малышева, опираясь на сведения полученные от приглашенного в студию нейрохирурга.

При этом, Малышева и Галанов опровергли версию о том, что рак Анастасии Заворотнюк мог быть вызван поздней беременностью. Ранее в прессе появилась информация о том, что артистка решилась на процедуру ЭКО для того, чтобы родить ребенка своему мужу — фигуристу Петру Чернышеву. Напомним, что в октябре их дочери Миле исполнится годик.

Однако, по мнению Галанова, гормональная терапия могла лишь «подстегнуть» развитие уже существующей опухоли, но ее появление подобная методика спровоцировать не может.

Родственники Анастасии никак не комментируют ее состояние. По некоторым данным, актриса пришла в сознание после медикаментозной комы. Кроме того, в палату к Заворотнюк принесли ее маленькую дочь. Уточнялось, что супруга Петра Чернышева очень скучала по Миле. Встреча прошла за закрытыми дверями. В свою очередь, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявлял, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, передает «РИА новости».