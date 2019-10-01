Инна Чурикова рассказала, как Александра Захарова отзывалась об отце

Актриса Инна Чурикова на прощании с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым заявила, что тяжелее всего сейчас приходится его дочери Александре, народной артистке России. Она вспомнила, что единственная дочь Захарова всегда очень тепло отзывалась о любимом отце.

«Я верила в то, что он выздоровеет. Саше сейчас очень тяжело. Она потеряла отца. Ведь она всегда говорила, что он уникальный и гениальный. Я бы назвала Сашеньку примой нашего театра, она играет все наши спектакли. А сейчас, Сашенька, ты должна знать, что ты не одна. Мы вместе», — заявила Инна Чурикова, обратившись к убитой горем Александре Захаровой.

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Отметим, что у дочери режиссера случилась истерика во время прощания с Марком Захаровым. Женщина не переставая плакала. Она не отходила от гроба любимого родителя.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.