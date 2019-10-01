НОВОСТИ

Джигарханян подошел к гробу Захарова, опираясь на руку помощника

83-летний народный артист СССР крайне редко появляется на публике. При этом Армен Борисович нашел в себе силы и все-таки пришел на прощание с Марком Захаровым.

Джигарханян подошел к гробу Захарова, опираясь на руку помощника
Армен Джигарханян (Фото: Globallookpress.com)

Армен Джигарханян пришел на гражданскую панихиду в московский театр «Ленком», почтив память покойного Марка Захарова. Ни для кого не секрет, что 83-летний актер крайне редко появляется на публике. Исключение Армен Борисович сделал ради близкого друга.

Еще бывшая супруга народного артиста СССР — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская делилась воспоминаниями о ныне покойном Марке Анатольевиче, называя режиссера добрым, душевным и мудрым человеком. Семья Джигарханяна была хорошо знакома с художественным руководителем московского театра «Ленком», уточняет Dni.ru.

Как передает корреспондент Teleprogramma.pro, среди тех, кто пришел проститься с деятелем искусства, был замечен и Армен Борисович. 83-летний актер с трудом смог подойти к гробу Марка Захарова. Бывшего супруга пианистки сопровождал Артур Согомонян. Джигарханян опирался на руку своего помощника, двигаясь тяжелой походкой. На гражданскую панихиду народный артист СССР пришел с букетом алых гвоздик.

Напомним, что Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. Еще в августе режиссера госпитализировали с воспалением легким. На гражданской панихиде помимо коллег и поклонников художественного руководителя «Ленкома», присутствует также и его единственная дочь Александра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Армен ДжигарханянОбществопотерясмертьумер Марк Захаровутрата
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джигарханян подошел к гробу Захарова, опираясь на руку помощника
Интересно?
Поделись с друзьями: