Джигарханян подошел к гробу Захарова, опираясь на руку помощника

83-летний народный артист СССР крайне редко появляется на публике. При этом Армен Борисович нашел в себе силы и все-таки пришел на прощание с Марком Захаровым.

Армен Джигарханян пришел на гражданскую панихиду в московский театр «Ленком», почтив память покойного Марка Захарова. Ни для кого не секрет, что 83-летний актер крайне редко появляется на публике. Исключение Армен Борисович сделал ради близкого друга.

Еще бывшая супруга народного артиста СССР — пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская делилась воспоминаниями о ныне покойном Марке Анатольевиче, называя режиссера добрым, душевным и мудрым человеком. Семья Джигарханяна была хорошо знакома с художественным руководителем московского театра «Ленком», уточняет Dni.ru.

Как передает корреспондент Teleprogramma.pro, среди тех, кто пришел проститься с деятелем искусства, был замечен и Армен Борисович. 83-летний актер с трудом смог подойти к гробу Марка Захарова. Бывшего супруга пианистки сопровождал Артур Согомонян. Джигарханян опирался на руку своего помощника, двигаясь тяжелой походкой. На гражданскую панихиду народный артист СССР пришел с букетом алых гвоздик.

Напомним, что Марк Захаров скончался после продолжительной болезни. Еще в августе режиссера госпитализировали с воспалением легким. На гражданской панихиде помимо коллег и поклонников художественного руководителя «Ленкома», присутствует также и его единственная дочь Александра.