На доме, где жил Захаров, хотят установить памятную доску

Актер Евгений Герасимов на прощании с режиссером Марком Захаровым в театре «Ленком» заявил, что на доме, где проживал художественный руководитель культурного учреждения, будет установлена табличка в память о нем.

«В ближайшее время коллектив театра выйдет с предложением в Государственную Думу для того, чтобы была установлена памятная доска на доме, где жил Захаров», — заметил Евгений Герасимов, который, как и все актеры «Ленкома», хочет, чтобы память об Марке Захарове была увековечена.

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Смерть Марка Захарова повергла в шок многих деятелей искусств, а также актеров, которые с ним трудились. В память об режиссере уже принято решение о переименовании театра, которому он отдал почти полвека своей жизни. «Ленком» будет называться именем Марка Захарова.

Художественный руководитель «Ленкома» умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.