НОВОСТИ

На доме, где жил Захаров, хотят установить памятную доску

Коллектив театра «Ленком» обратится к депутатам Государственной думы.

На доме, где жил Захаров, хотят установить памятную доску
На доме Захарова появится памятная доска/globallookpress.com

Актер Евгений Герасимов на прощании с режиссером Марком Захаровым в театре «Ленком» заявил, что на доме, где проживал художественный руководитель культурного учреждения, будет установлена табличка в память о нем.

Марк Захаров. Фото
На доме, где жил Захаров, хотят установить памятную доску/globallookpress.com

«В ближайшее время коллектив театра выйдет с предложением в Государственную Думу для того, чтобы была установлена памятная доска на доме, где жил Захаров», — заметил Евгений Герасимов, который, как и все актеры «Ленкома», хочет, чтобы память об Марке Захарове была увековечена.

Смерть Марка Захарова повергла в шок многих деятелей искусств, а также актеров, которые с ним трудились. В память об режиссере уже принято решение о переименовании театра, которому он отдал почти полвека своей жизни. «Ленком» будет называться именем Марка Захарова.

Художественный руководитель «Ленкома» умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ГерасимовМарк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На доме, где жил Захаров, хотят установить памятную доску
Интересно?
Поделись с друзьями: