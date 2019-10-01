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Дмитрий Певцов раскрыл подробности отпевания Марка Захарова

Как сказал артист, его руководитель был крещеным человеком.

Дмитрий Певцов раскрыл подробности отпевания Марка Захарова
Певцов рассказал об отпевании Захарова/Кристина Десятова

Актер Дмитрий Певцов выступил на прощании с художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым. По его словам, режиссер был крещеным человеком, поэтому родные и решили отпеть его после смерти.

Марк Захаров. Фото
Захарова отпели в храме/globallookpress.com

«Марк Анатольевич был крещён и накануне похорон было отпевание. Батюшка, который его отпевал, заметил, что нельзя было назвать творчество Захарова призывающим к театральной вере. Но его можно назвать светлым человеком. Конечно, с собой, в тот путь не взять таблички на домах, звания… Но можно взять заслуженную любовь. Любовь простых людей навсегда останется с ним», — заметил Дмитрий Певцов.

Отметим, что ранее Марк Варшавер, директор «Ленкома», объявил, что театр в скором времени будет переименован. Он будет называться «Ленкомом» имени Марка Захарова.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

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Дмитрий ПевцовМарк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
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Дмитрий Певцов раскрыл подробности отпевания Марка Захарова
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