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Гармаш появился на прощании с Захаровым после слухов о госпитализации

Ранее сообщалось, что артисту якобы понадобилась медицинская помощь из-за полученной травмы головы.

Гармаш появился на прощании с Захаровым после слухов о госпитализации
Сергей Гармаш (Фото: Globallookpress.com)

61-летний Сергей Гармаш впервые появился на публике после слухов о госпитализации. Ранее в прессе появилась информация о том, что народный артист России был доставлен в одну из больниц из-за травмы головы. Уточнялось, что Сергей Леонидович упал в аэропорту в Ростове-на-Дону, когда возвращался в Москву после гастролей. Все произошло из-за неосторожности актера. Однако сотрудники аэропорта все-таки вызвали бригаду «скорой» для артиста, так как при падении он мог получить серьезную травму.

Как уточняет корреспондент Teleprogramma.pro, народный артист России пришел на траурную церемонию прощания с художественным руководителем московского театра «Ленком» Марком Захаровым, почтив память покойного режиссера. Как и 58-летний Олег Меньшиков, Сергей Леонидович возложил цветы к гробу народного артиста СССР. Гармаш выразил свои соболезнования наследнице Марка Захарова — Александре. По-отечески обняв дочь покойного режиссера.

Напомним, что Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Все свое имущество режиссер оставил единственной дочери. Прощание с деятелем искусства проходит 1 октября в московском театре «Ленком».

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Гармаш появился на прощании с Захаровым после слухов о госпитализации
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