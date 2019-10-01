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Сын Марии Мироновой отказался комментировать пополнение в семье

Андрей Удалов поблагодарил корреспондента Teleprogramma.pro за поздравления, но отвечать на вопросы о семье отказался.

Сын Марии Мироновой отказался комментировать пополнение в семье
Мария Миронова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2oNvEqIsnz/

Старший сын Марии Мироновой от первого брака Андрей Удалов отказался комментировать рождение второго ребенка в семье. Журналисты поспешили поздравить мужчину с появлением в семье брата или сестры. На вопрос же, поздравил ли он маму с радостным событием, актер отметил, что не готов обсудить случившееся.

«Спасибо огромное за поздравления, но я сейчас это не комментирую», — сказал он.

Удалов также предпочел уйти от ответа на вопрос, рад ли он тому факту, что Мария вновь стала матерью.

Напомним, 30 сентября стало известно, что актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Ребенок 46-летней звезды появился в клинике Греции. Пол малыша Мария пока не озвучила. Не поделилась она с подписчиками и подробностями произошедшего. Коллеги же Маши поспешили поздравить ее с прибавлением и пожелали счастья и здоровья.

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Андрей УдаловМария МироноваМиронова родиларебенок
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Сын Марии Мироновой отказался комментировать пополнение в семье
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