Сын Марии Мироновой отказался комментировать пополнение в семье

Андрей Удалов поблагодарил корреспондента Teleprogramma.pro за поздравления, но отвечать на вопросы о семье отказался.

Старший сын Марии Мироновой от первого брака Андрей Удалов отказался комментировать рождение второго ребенка в семье. Журналисты поспешили поздравить мужчину с появлением в семье брата или сестры. На вопрос же, поздравил ли он маму с радостным событием, актер отметил, что не готов обсудить случившееся.

«Спасибо огромное за поздравления, но я сейчас это не комментирую», — сказал он.

Удалов также предпочел уйти от ответа на вопрос, рад ли он тому факту, что Мария вновь стала матерью.

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Напомним, 30 сентября стало известно, что актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Ребенок 46-летней звезды появился в клинике Греции. Пол малыша Мария пока не озвучила. Не поделилась она с подписчиками и подробностями произошедшего. Коллеги же Маши поспешили поздравить ее с прибавлением и пожелали счастья и здоровья.