57-летняя Андреева поздравила Миронову с появлением малыша

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале отреагировала на известие о том, что дочь Андрея Миронова стала мамой во второй раз.

57-летняя Екатерина Андреева отреагировала на новость о том, что Мария Миронова во второй раз стала мамой. Ранее актриса лично рассказала подписчикам о том, что у них с мужем родился малыш. Пол и имя новорожденного знаменитость держит в тайне. Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале поздравила Марию с прибавлением.

«Я вас поздравляю с мужем. Ангел здесь!!» — отметила Екатерина, обратившись к новоиспеченной мамочке.

Слова Андреевой поддержала и Дарья Повереннова, которая пожелала здоровья Марии и ее маленькому ребенку.

«Поздравляю, дорогая!!! Будьте здоровы и счастливы!!» — добавила актриса.

Напомним, что эти роды стали для Марии Мироновой вторыми. У знаменитости есть уже взрослый сын — 27-летний Андрей Миронов-Удалов. Как и его именитый дедушка, юноша выбрал актерскую стезю. Он сыграл одну из главных ролей в военной драме «Спасти Ленинград» вместе с бывшим мужем Екатерины Климовой — Гелой Месхи.