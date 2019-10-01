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Хазанов вспомнил завет, который дал ему Марк Захаров

Юморист считает, что режиссер рано покинул этот мир.

Хазанов вспомнил завет, который дал ему Марк Захаров
Хазанов скорбит в связи со смертью Захарова/globallookpress.com

Артист Геннадий Хазанов во время прощания в театре «Ленком» с художественным руководителем Марком Захаровым рассказал, что был знаком с ним с двадцати лет. Они общались на протяжении полувека.

Марк Захаров. Фото
С Захаровым пришли проститься несколько тысяч человек/globallookpress.com

«Из 74 лет, прожитых мною, я 54 года знал Марка Анатольевича. Я был свидетелем его первых шагов в студенческом театре МГУ. Я запомнил его завет. Когда я направлялся на сцену перед каким-то выступлением, то он мне говорил: «Покороче». И я этому следовал. А сегодня хочется Марку Анатольевичу сказать: «Слишком коротко». Слишком рано он ушёл от нас», — заявил Геннадий Хазанов.

Отметим, что проститься с Марком Захаровым в театр «Ленком» пришли несколько тысяч человек. В зале были замечены многие вип-персоны. К примеру, вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, актриса Светлана Немоляева, телеведущий Виктор Шендерович, Константин Эрнст, Олег Меньшиков и другие.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

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Хазанов вспомнил завет, который дал ему Марк Захаров
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