Эрнст и Шахназаров пришли проститься с Марком Захаровым

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Карен Шахназаров пришли проститься с выдающимся режиссером и художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым. Они возложили цветы к гробу с режиссером и выразили соболезнования дочери.

В зале также был замечен экс-губернатор Московской области Борис Громов. Надо сказать, что известные персоны заходят в «Ленком» через специальный вип-вход, а затем сливаются с общей толпой людей. Все подходят к гробу с художественным руководителем театра и прощаются с ним.

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Только за первый час прощания с Марком Захаровым в театр прошли несколько тысяч человек. Причем людской поток нескончаем. Судя по всему, церемония прощания затянется на несколько часов.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем.