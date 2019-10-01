НОВОСТИ

Эрнст и Шахназаров пришли проститься с Марком Захаровым

В зале, где проходит панихида, очень многолюдно.

Эрнст и Шахназаров пришли проститься с Марком Захаровым
Эрнст пришел проститься с Марком Захаровым/globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Карен Шахназаров пришли проститься с выдающимся режиссером и художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым. Они возложили цветы к гробу с режиссером и выразили соболезнования дочери.

Марк Захаров. Фото
С Марком Захаровым прощаются в Москве/globallookpress.com

В зале также был замечен экс-губернатор Московской области Борис Громов. Надо сказать, что известные персоны заходят в «Ленком» через специальный вип-вход, а затем сливаются с общей толпой людей. Все подходят к гробу с художественным руководителем театра и прощаются с ним.

Только за первый час прощания с Марком Захаровым в театр прошли несколько тысяч человек. Причем людской поток нескончаем. Судя по всему, церемония прощания затянется на несколько часов.

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис ГромовКарен ШахназаровКонстантин ЭрнстМарк Захаровумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эрнст и Шахназаров пришли проститься с Марком Захаровым
Интересно?
Поделись с друзьями: