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У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца

Александра не отходит от гроба художественного руководителя «Ленкома».

У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца
Дочь Марка заахрова разрыдалась у гроба отца/Кристина Десятова

Единственная дочь режиссера Марка Захарова Александра не смогла сдержать слез на похоронах отца. Как передает наш корреспондент, у наследницы случилась самая настоящая истерика. Александра Марковна  разрыдалась около гроба отца.

Сцена театра "Ленком". Фото
Поклонники Захарова прощаются с режиссером/Кристина Десятова

Отметим, что Александру посадили специально вглубь зала, где стоит гроб с ее отцом. Это сделано, чтобы журналисты не смогли сделать фотографий убитой горем женщины, которой сейчас, конечно, очень тяжело.

Добавим, что церемония прощания не началась в срок из-за большого количества желающих проститься с режиссером. В театр всех пропускают после досмотра и небольшими группами, чтобы не создавать давку. В зале звучит музыка из фильма Захарова «Дом, который построил Свифт».

Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем.

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Александра ЗахароваМарк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
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У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца
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