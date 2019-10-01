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«Постоянно плачет»: сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева

Телеведущий по-прежнему не дает родным видеться с шестилетним Платоном.

«Постоянно плачет»: сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева
Наталья Фриске рассказала, что Шепелев не дает родным видеться с Платоном/globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, Наталья рассказала, что ее мать Ольга плачет практически каждый день. Причина в том, что телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж исполнительницы, не дает бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном. Ребенку между тем уже исполнилось шесть лет.

Ольга Фриске. Фото
Ольга Фриске несколько лет не видела внука/globallookpress.com

«Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет», — сказала Наталья Фриске и добавила, что с ребенком работает специальная няня-психолог. Ее задача, чтобы мальчик навсегда забыл бабушку и дедушку.

Как отметила девушка, она не знает, кому сейчас принадлежит загородный дом ее сестры в Истринском районе Подмосковья. Куплен он был полностью на деньги Жанны Фриске. Сама она, как и ее родители, туда не приезжают.

Также Наталья Фриске сказала, что квартиру в Шмитовском проезде столицы, которая принадлежит Жанне Фриске, они с родителями не сдают. Доля в этой квартире есть у Платона Шепелева. Его отец к ней не имеет никакого отношения, сообщает «Комсомольская правда».

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«Постоянно плачет»: сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева
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