Звездный промоутер предсказал Наргиз пустые залы после ухода от Фадеева

Сергей Лавров отметил, что певица, даже сотрудничая с продюсером, не была востребована.

Звездный промоутер Сергей Лавров предполагает, что Наргиз Закирова не сможет собрать полные залы после расставания с продюсером Максимом Фадеевым. В разговоре с журналистами специалист отметил, что сотрудничая с Фадеевым, Закирова не пользовалась бешеной популярностью, сейчас же ситуация усугубилась сильнее, ведь артистка больше не сможет исполнять песни продюсера. Лавров отметил, что в свое время несколько лет организовывал концерты певицы, а сейчас решил ознакомиться со статистикой из профессионального интереса и выяснил, что на многие сольники продано не более ста билетов.

больше по теме Наргиз вспылила в ответ на критику ее песни Бывшая подопечная Максима Фадеева нецензурно ответила девушке, которой не понравился ее новый трек.

Лавров отметил, что в таком случае вариантов развития событий два – либо Закирова отменит концерты, либо принципиально отработает при полупустых залах. Как уточняет КП, на днях у Закировой начнется большой тур по городам страны. Первым населенным пунктом в этом списке станет Киров — 3 октября. Далее идут Вологда, Пермь, Казань и Красногорск. Наргиз представит аудитории новую программу, которую она сформировала практически с нуля – после расторжения договора с Фадеевым Закирова написала 7 новых песен.