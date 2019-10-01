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Водонаева назвала Петросяна «самым модным пенсионером» российской эстрады

Экс-участница «Дома-2» отметила, что после разрыва с супругой, юморист приобщился к соцсетям и даже стал вести личную страничку в Instagram.

Водонаева назвала Петросяна «самым модным пенсионером» российской эстрады
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

В своей звездной колонке для одного из изданий светской хроники телеведущая Алена Водонаева прокомментировала ситуацию, касающуюся развода 74-летнего Евгения Петросяна и 66-летней Елены Степаненко. Ранее юморист настаивал на то, что бывшая избранница не пустила в квартиру судебных экспертов, которые намеревались оценить стоимость его антикварной коллекции.

В свою очередь экс-участница «Дома-2» призналась: она полагала, что по прошествии времени, Евгений Ваганович все-таки сможет примириться с Еленой Григорьевной. Однако, судя по заголовкам в СМИ, отношения между бывшими супругами только накалились, утверждает Водонаева.

«Степаненко забаррикадировалась в квартире в центре Москвы и, по ходу, озабочена только тем, чтобы оставить бывшего без денег», — приводит 7days.ru слова телеведущей.

Рассуждая о коллекции антиквариата Евгения Вагановича, экс-участница «Дома-2» подметила, что юморист неплохо разбирается в искусстве. Так, народный артист РСФСР собирал уникальные книги, картины, фарфор и другие раритеты. Однако Елена Степаненко отказывается пускать в квартиру бывшего мужа и его адвокатов.

«Степаненко намерена всерьез потрепать бывшему нервы и разбавить его романтические будни судебными тяжбами», — уверена Алена.

Говоря о Евгении Петросяне, телеведущая призналась, что его вполне можно назвать «самым модным пенсионером» российской эстрады. Девушка подметила, что расставшись с Еленой, юморист приобщился к соцсетям и стал вести страничку в Instagram.

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Тэги:

Алена ВодонаеваЕвгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова
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Водонаева назвала Петросяна «самым модным пенсионером» российской эстрады
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