Штурм посоветовала Бочкаревой не экономить на адвокате

Певица Наталья Штурм высказалась по поводу нашумевшего задержания Наталии Бочкаревой с запрещенным веществом в нижнем белье. На личной странице в Instagram писательница напомнила аудитории, что в свое время имела конфликт с Натальей, но по ситуации постарается высказаться максимально объективно. Штурм подчеркнула – она не считает, что звезда «Счастливы вместе» смогла злоупотребить, как минимум, по нескольким причинам. Во-первых, Наталья не похожа на человека, способного на это, аргументирует Штурм. Во-вторых, найденный препарат является достаточно дорогим, а Бочкарева является матерью двоих детей. Подобная покупка может значительно ударить по кошельку.

Штурм не исключила, что актрису мог кто-то «угостить». Также она рассматривает вариант использования наркотика в качестве интимной привязки.

«Среди знающих людей этот инновационный метод доставляет двойное удовольствие мужчинам и вызывает привязку к женщине. Поэтому Наталья, скорее всего, не употребляла», — отметила Наталья Штурм.

Коллега по шоу-бизнесу посоветовала Наталье отыскать себе хорошего адвоката, «а не слушать советы бывшего мужа». «Вот на этом экономить не надо», — резюмировала она.