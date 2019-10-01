Врач предостерег Бочкареву от последствий употребления наркотиков

Врач назвал наркотики объяснением стройной фигуры и хорошего настроения актрисы Натальи Бочкаревой. Алексей Казанцев рассказал, что ознакомился с видео задержания артистки правоохранителями и практически уверен – знаменитость наркотически нетрезва. Кроме того, медик отметил, что причиной резко постройневшей фигуры Натальи также может стать запрещенное вещество. Ранее стало известно, что звезда ситкома «Счастливы вместе» 11 лет назад родила дочь. После появления малышки на свет Бочкарева весила 120 килограммов. Сейчас же Наталья весит всего 60 и рассказывает, что такого результата ей удалось достичь всего за год – с помощью диет и спорта.

Казанцев подчеркнул, что найденное у Бочкаревой вещество считается элитным в светской тусовке из-за его высокой цены. Многие звезды шоу-бизнеса якобы употребляют его, поскольку оно оказывает стимулирующее воздействие, улучшает настроение и уберегает от лишних килограммах. Однако воздействие препарата отнюдь не безобидно – он провоцирует паранойю, манию преследования и проблемы со сном. Более того – привыкнув к эффекту, многие переходят на более серьезные вещества, что усугубляет ситуацию, цитирует врача kp.ru.