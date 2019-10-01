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Предполагаемой супругой Сергея Лазарева может быть Анна Белодедова

По одним данным, она певица, а по другим - преуспевающая бизнесвумен.

Предполагаемой супругой Сергея Лазарева может быть Анна Белодедова
Лазарев скрывает от всех, кто его жена/globallookpress.com

Супругой музыканта Сергея Лазарева, который на днях рассказал, что у него год назад родилась дочь, может оказаться Анна Белодедова. По одним данным, она преуспевающая бизнесвумен, по другим – талантливая певица, которая может в будущем добиться больших успехов на сцене.

Поговаривают, что детей для Лазарева выносила суррогатная мать, но их биологической мамой как раз является Анна Белодедова. При этом музыкант не стал оформлять с девушкой отношения, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей персоне.

Очевидцы утверждают, что минувшим летом пара покупала дом. В агентство недвижимости певец как раз приходил с Белодедовой. Тогда девушка обмолвилась, что пришла пора расширяться, так как семья выросла.

Также известно, что Лазарев активно лайкает в соцсетях публикации возможной супруги. Да и сама она уже не раз выкладывала совместные снимки с певцом. Правда, называла его своим другом, сообщает «СтарХит».

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Анна БелодедоваАнна ЛазареваСергей Лазарев
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Предполагаемой супругой Сергея Лазарева может быть Анна Белодедова
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