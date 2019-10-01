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Директор Эрики Герцег прокомментировала слухи о романе певицы с Меладзе

По словам представительницы исполнительницы, ни о каких личных отношениях речи не идет.

Директор Эрики Герцег прокомментировала слухи о романе певицы с Меладзе
Константина Меладзе подозревают в романе с солисткой "ВИА Гры"/globallookpress.com

Директор солистки группы «ВИА Гра» Эрики Герцег Дарья прокомментировала слухи о возможном романе продюсера коллектива Константина Меладзе и ее подопечной. Как сказала представительница исполнительницы, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. По словам Дарьи, подобные слухи уже изъезженная штука. Она считает их неактуальными.

«Константин Меладзе является продюсером группы «ВИА Гра», в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно, никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — отметила Дарья.

В то же время она заявила, что Константин и Эрика Герцег в хороших отношениях. Они много общаются, но все заканчивается только рабочими моментами. О какой-то любви между ними говорить просто глупо, сообщает «Пятый канал».

Напомним, шоумен Рустам Солнцев на днях заявил, что у продюсера Константина Меладзе может быть роман с солисткой «ВИА Гры». Дело в том, что его супруга Вера Брежнева по какой-то причине удалила все фотографии с супругом из социальных сетей.

Отметим, что не так давно стало известно о прекращении работы с Константином Меладзе певицы Альбины Джанабаевой. Сама она ответила, что не работает под «его крылом» уже с начала 2018 года. Как сказала Джанабаева, им удалось расстаться без каких-либо скандалов. У нее уже давно своя команда, которая и занимается ее продвижением. Как уверена Джанабаева, ей по силам выступать и без Константина Меладзе. При этом они сейчас прекрасно общаются. Что касается «непопулярности» нынешней «ВИА Гры», то Джанабаева считает, что этот вопрос лучше всего адресовать продюсеру коллектива. Сама она ушла от ответа на вопрос, почему сейчас группа уже не пользуется такой зрительской любовью, как это было раньше.

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Альбина ДжанабаеваВера БрежневаВера Брежнева и Константин МеладзеКонстантин МеладзеЭрика Герцег
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Директор Эрики Герцег прокомментировала слухи о романе певицы с Меладзе
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