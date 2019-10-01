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Шарапова заявила, что Малахов потерял в конкуренции после ухода с Первого канала

Как думает телеведущая, ее коллега сделал шаг назад в своем творческом развитии.

Шарапова заявила, что Малахов потерял в конкуренции после ухода с Первого канала
Шарапова высказалась в отношении Галкина и Малахова/globallookpress.com

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Арина Шарапова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она заявила, что некоторые звезды телевидения после ухода с «первой кнопки» куда-то потерялись и теперь о них ничего не известно. Зрительской любовью они не пользуются.

Андрей Малахов. Фото
Малахов покинул несколько лет назад Первый канал/globallookpress.com

Алла Довлатова отметила, что, наверное, есть и исключения из правил. При этом она назвала фамилию популярного телеведущего Андрея Малахова. «На мой взгляд, он потерял, когда ушел с Первого канала. У него сейчас меньше конкурентов там, где он работает. Хотя ему, прямо скажем, по барабану все рейтинги», — сказала Шарапова.

Также телеведущая высказалась по поводу Максима Галкина. Она считает, что он исчез из повестки, когда уходил с Первого канала. При этом, вернувшись, он снова стал одной из самых медийных персон на телевидении.

Рассказала звезда и о своих планах. В будущем Арина Шарапова мечтает запустить социальную программу. «Я уже давно писала планы таких программ. Их у меня тырили, а потом они выходили в несколько измененном виде на других каналах», — заметила она.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАндрей МалаховАрина ШараповаМаксим Галкин
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Шарапова заявила, что Малахов потерял в конкуренции после ухода с Первого канала
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