Шарапова заявила, что Малахов потерял в конкуренции после ухода с Первого канала

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Арина Шарапова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она заявила, что некоторые звезды телевидения после ухода с «первой кнопки» куда-то потерялись и теперь о них ничего не известно. Зрительской любовью они не пользуются.

Алла Довлатова отметила, что, наверное, есть и исключения из правил. При этом она назвала фамилию популярного телеведущего Андрея Малахова. «На мой взгляд, он потерял, когда ушел с Первого канала. У него сейчас меньше конкурентов там, где он работает. Хотя ему, прямо скажем, по барабану все рейтинги», — сказала Шарапова.

Также телеведущая высказалась по поводу Максима Галкина. Она считает, что он исчез из повестки, когда уходил с Первого канала. При этом, вернувшись, он снова стал одной из самых медийных персон на телевидении.

Рассказала звезда и о своих планах. В будущем Арина Шарапова мечтает запустить социальную программу. «Я уже давно писала планы таких программ. Их у меня тырили, а потом они выходили в несколько измененном виде на других каналах», — заметила она.