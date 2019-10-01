Варшавер собрал всех народных артистов «Ленкома» на совещание

Для директора важно понять, в каком направлении будет развиваться театр.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер собрал на специальное совещание всех народных артистов театра. Он хочет, чтобы было принято коллегиальное решение, в каком направлении будет развиваться культурное учреждение в будущем.

«Давайте будем вспоминать его, потому что без него нам будет очень сложно, тяжело. Я собрал всех народных артистов. Будем думать, как жить дальше», — заявил Марк Варшавер, слова которого приводит «Пятый канал».

больше по теме Варшавер вспомнил последние минуты жизни Марка Захарова По словам директора «Ленкома», режиссер не любил распространяться о своих болячках.

Напомним, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. У него были серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказывали врачи, даже находясь в клинике, Марк Захаров рвался работать.

Кстати, выдающийся режиссер, создавший несколько прекрасных картин, не дожил до своего очередного дня рождения всего две недели. Он родился в 1933 году в столице. Похороны легенды кинематографа пройдут 1 октября в столице на Новодевичьем кладбище.