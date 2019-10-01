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Шепелев и родители Фриске полностью расплатились с «Русфондом»

Один из сотрудников организации заявил, что больше вопросов у благотворителей к ним нет.

Шепелев и родители Фриске полностью расплатились с «Русфондом»
Шепелев расплатился с "Русфондом"/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев и родители певицы Жанны Фриске полностью расплатились с благотворительной организацией «Русфонд». Напомним, что сразу после объявления о болезни звезды был организован сбор денежных средств в помощь Жанне. Однако деньги не были израсходованы. Яркая исполнительница умерла. Но средства с банковских счетов куда-то пропали. Всего за родными Жанны Фриске числился долг в сумму, превышающую 21 миллион рублей.

Владимир Фриске. Фото
Владимир Фриске расплатился с «Русфондом»/globallookpress.com

Как сказал сотрудник «Русфонда», Дмитрий Шепелев выкупил часть дома, где они собирались жить с Фриске. После «аферы с деньгами» недвижимость была выставлена на торги решением суда. Шепелев не захотел, чтобы дом, который он начинал обустраивать еще с Фриске, достался чужим людям.

Между тем за семьей все равно числился еще солидный долг. В августе родные Жанны Фриске вернули 14 миллионов рублей «Русфонду». При этом шикарная квартира исполнительницы, расположенная в центре столицы, так и осталась за ними. Значит, средства они взяли где-то в другом месте, чтобы рассчитаться с «Русфондом».

«Если квартира осталась у родителей Жанны, значит, они и вернули деньги, — рассказал сотрудник «Русфонда». — У приставов есть возможность перед тем, как назначать торги, получить деньги от владельцев имущества. И тогда торги не назначаются. Скорее всего, родители Жанны воспользовались этой возможностью. Приставы не разглашают информацию о покупателях, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Дмитрий Шепелев до сих пор в очень напряженных отношениях с родными Фриске. Он наотрез отказывается общаться с ними и не дает им видеться с шестилетним Платоном, сыном Жанны Фриске. Поговаривают, что с ребенком работает специальный психолог. Его задача — сделать так, чтобы мальчик забыл бабушку и дедушку навсегда. Они же в свою очередь надеются, что телеведущий когда-нибудь все-таки одумается и разрешит им видеться с внуком.

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Шепелев и родители Фриске полностью расплатились с «Русфондом»
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