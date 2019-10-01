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Муж Шараповой перестал обращать внимание на ее ранние подъемы на работу

Звезда телевидения рассказала, с чего начинается ее день.

Муж Шараповой перестал обращать внимание на ее ранние подъемы на работу
Арина Шарапова очень рано встает на работу/globallookpress.com

Телеведущая Арина Шарапова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о том, во сколько она встает на работу. Как известно, Шарапова ведет программу «Доброе утро» с 2001 года.

Арина Шарапова. Фото
Шарапова встает на работу в три ночи/globallookpress.com

«Будильник начинает звенеть где-то в 3.15. Если раньше муж, когда только поженились, реагировал и даже провожал меня на работу, то теперь уже этого не делает. После того, как встаю, я принимаю холодный душ. За мной приезжает машина и я еду в Останкино. До работы примерно добираюсь за 20 минут», — рассказала Арина Шарапова.

Телеведущая призналась, что давно не дружит с завтраком. Благодаря этому ей даже удалось похудеть. Также Шараповой, по собственному признанию, удается совмещать дом с работой. В свободное время она старается увидеться с внуками Никитой и Степаном.

Высказалась она и о своей невестке — Алине Шараповой. По словам телеведущей, девушка для нее словно дочь. «Она, кстати, очень много работает. У нас вообще вся семья трудоголиков», — заметила звезда.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алина ШараповаАлла ДовлатоваАрина Шарапова
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Муж Шараповой перестал обращать внимание на ее ранние подъемы на работу
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