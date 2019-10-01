Никаких шашлыков на балконе — скандальный закон вступил в силу

На календаре 1 октября 2019 года, а это значит, что в России теперь законодательно запрещено жарить на балконах, в комнатах общежитий и отелей, шашлыки, жечь свечи и прочим образом рисковать, разводя открытый огонь. Именно сегодня соответствующие правила противопожарной безопасности вступили в силу.

Напомним, что очень много споров и возмущений было вызвано слухами о том, что курить на балконах теперь тоже будет нельзя. На самом деле это не так. Как пояснили в МЧС, курить на балконах по-прежнему можно, при условии, что это не создает угрозы пожарной безопасности.

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Ранее на новость о введении новых правил отреагировали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, Сергей Шнуров раскритиковал посягательство на шашлыки и даже посвятил этой теме очередное стихотворение.